Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт

Такая "прямая линия" с аналогичными вопросами могла быть проведена и год, и два, и больше лет назад, но не в июне 2019 года.
Общество весь год обсуждает пенсионную реформу, но она не вошла в список разрешенных вопросов.
О проблемах избирательной системы с ее фильтрами, тоже не было сказано ни слова.
"Проблема Шиеса", прозвучавшая на всю страну и вызвавшая цепную реакцию, оказалась в вопросе у инстаграм-блогерши. Вся мусорная тема с ее острым социальным и экологическим значениями слита под упрощенные вопросы-ответы.
Вопрос роста мусорных тарифов при неуборке мусора сведен к местной проблеме.
Очереди в поликлиники испаряются по волшебству, и неожиданно появляются вопросы о нехватке врачей, которых два-три года назад в тех же поликлиниках "оптимизировали".
30% сидельцев из "тюремного народа" по хранению наркотиков сказали, что сидят они справедливо, по сути.
Отличной оказалась кода - последний вопрос про то, за что стыдно. Ну и выход президента за рамки разработанного сценария - когда он начинал отвечать на вопросы, заданные по SMS.
Называть сегодняшнюю "прямую линию" провальной нельзя, но и тем более нельзя называть ее успешной - на примере поликлиник общество не могло не обратить внимания на другую реальность, которую показывают президенту. И она совсем не та, в которой живет само общество.
Вадим Горшенин
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