В "СР" после прямой линии Путина призвали региональные власти решить проблему льготных лекарств

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова призвала власти регионов решить проблему обеспечения граждан льготными лекарствами. Об этом она заявила по итогам прямой линии с президентом.



Росздравнадзор назвал регионы, где нарушают права граждан на льготные лекарства

По словам парламентария, Владимир Путин четко обозначил данную проблему. После его выступления стало очевидно, что в субъектах РФ не могут наладить этот жизненно важный процесс.

Федеральный центр еще зимой обеспечил финансирование указанной сферы в полном объеме, добавила Епифанова. Однако в ряде регионов на складах лекарства есть, но люди не могут их получить. На это обратил внимание сегодня глава государства и отметил, что все необходимое у местных властей есть.

Депутат, комментируя слова российского лидера, призвала выстроить эффективную систему обеспечения населения льготными лекарствами.

Источник превью: сайт Госдумы

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