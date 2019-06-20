Депутат Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова призвала власти регионов решить проблему обеспечения граждан льготными лекарствами. Об этом она заявила по итогам прямой линии с президентом.
По словам парламентария, Владимир Путин четко обозначил данную проблему. После его выступления стало очевидно, что в субъектах РФ не могут наладить этот жизненно важный процесс.
Федеральный центр еще зимой обеспечил финансирование указанной сферы в полном объеме, добавила Епифанова. Однако в ряде регионов на складах лекарства есть, но люди не могут их получить. На это обратил внимание сегодня глава государства и отметил, что все необходимое у местных властей есть.
Депутат, комментируя слова российского лидера, призвала выстроить эффективную систему обеспечения населения льготными лекарствами.
Источник превью: сайт Госдумы
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