Водопровод от Тюмени до села Каскара, которому было посвящено обращение местных жителей к Владимиру Путину в ходе прямой линии, реконструируют в следующем году. Такое обещание дал губернатор Александр Моор.
Он уточнил, что после реконструкции появится возможность увеличить пропускную способность водопровода. А это значит, что все, кто живет в частных домах, смогут подключиться к централизованному водоснабжению.
Вместе с тем чиновник уточнил, что в настоящее время население может присоединиться к действующему водопроводу.
Напомним, в ходе общения президента с гражданами в прямом эфире жительница села Каскара выразила жалобу, что в нем нет водопровода и приходится покупать воду в бутылках, причем в Тюмени, которая находится почти в 30 км.
По факту жалобы начали проверку СКР и прокуратура.
Источник превью: сайт правительства Тюменской области
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