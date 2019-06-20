Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"ЕР" требует от думы Димитровграда выделить деньги на земли для многодетных семей

Политика » Власть print

Ульяновское отделение "Единой России" потребовало от думы Димитровграда, где абсолютное большинство депутатов являются членами КПРФ, выделить деньги на межевание земель для многодетных семей.


Многодетные семьи смогут выбирать участки под строительство жилья самостоятельно

Секретарь реготделения Василий Гвоздев заявил, что нужно  перестать прятаться от проблем и "затыкать рот" людям, законно требующим участки, а стараться оперативно решить их проблемы. Партия власти намерена взять эту ситуацию на контроль.

Решение гордумы Гвоздев назвал вопиющим примером наплевательского отношения к многодетным семьям. Он отметил, что они очень долго ждали свои участки, а их обманули, перенаправив выделенные на межевание деньги на другие цели.

Напомним, доведенные до отчаяния люди написали мелом на асфальте перед зданием администрации "Дума, одумайся". Председатель парламента Александр Ерышев назвал это оскорблением депутатского корпуса и попросил полицию наказать активистов.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

В Димитровграде коммунисты намерены объявить голодовку из-за срыва выборов мэра

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы кпрф дума единая россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Природный ответ антибиотикам: продукты, которые помогут справиться с болезнью
Собаки
Аллергия у собаки. Что необходимо знать
Здоровье и профилактика
Синдром гипоплазии левых отделов сердца. Симптомы, диагностика, лечение
Новости Все >
Николай Дроздов: как вести себя при встрече со змеями
Президент Грузии исключила "православный союз" с Россией
Эстония компенсирует Кристоферу Нолану 5 млн евро за съемки фильма в Таллине
Путин: мы готовы к диалогу с США - насколько готовы к этому американцы
Глава Мурманской области пообещал провести проверку по жалобе Путину на низкие зарплаты врачей
В Москве на памятнике Солженицыну неизвестные натерли буквы так, что выступило слово "лжец"
Путин: Зеленский был талантлив в КВН, но сейчас на Украине не смешно
Мархель стал главным тренером сборной Белоруссии по футболу
Глава района Челябинской области объяснил причины дефицита медиков, на который пожаловались Путину
Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критики власти
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась
В Москве на памятнике Солженицыну неизвестные натерли буквы так, что выступило слово "лжец"
Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта маршала Жукова
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта маршала Жукова
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Прямая линия с президентом. Онлайн
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Reuters сообщил о сбитом иранской ракетой военном беспилотнике США
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ