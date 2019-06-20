"ЕР" требует от думы Димитровграда выделить деньги на земли для многодетных семей

Ульяновское отделение "Единой России" потребовало от думы Димитровграда, где абсолютное большинство депутатов являются членами КПРФ, выделить деньги на межевание земель для многодетных семей.



Многодетные семьи смогут выбирать участки под строительство жилья самостоятельно

Секретарь реготделения Василий Гвоздев заявил, что нужно перестать прятаться от проблем и "затыкать рот" людям, законно требующим участки, а стараться оперативно решить их проблемы. Партия власти намерена взять эту ситуацию на контроль.

Решение гордумы Гвоздев назвал вопиющим примером наплевательского отношения к многодетным семьям. Он отметил, что они очень долго ждали свои участки, а их обманули, перенаправив выделенные на межевание деньги на другие цели.

Напомним, доведенные до отчаяния люди написали мелом на асфальте перед зданием администрации "Дума, одумайся". Председатель парламента Александр Ерышев назвал это оскорблением депутатского корпуса и попросил полицию наказать активистов.

Источник превью: Правда.ру

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