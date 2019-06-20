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Глава Мурманской области пообещал провести проверку по жалобе Путину на низкие зарплаты врачей

Политика » Власть print

В Мурманской области пройдет дополнительная проверка по обращению врача, который пожаловался на очень низкую зарплату в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Чибис.


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На своей странице в соцсети чиновник написал, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле органов власти.

Напомним, в ходе прямой линии сообщалось, что зарплата врача составляет 20 тысяч рублей. Чибис констатировал, что во время встречи с населением в одном из районов к нему обращался медик с такой же жалобой. Когда в ситуации тщательно разобрались, оказалось, что это зарплата за неполный месяц, а среднемесячная на самом деле выше более чем в 2 раза.

Врио губернатора отметил, что данная проблема наблюдается не только в сфере здравоохранения. Регион не выполняет требования указа российского лидера по росту зарплат и  других работников соцотрасли, заключил он.

Источник превью: Википедия

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Темы губернатор прямая линия мурманская область
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