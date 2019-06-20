Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критики власти

В ходе прямой линии главы Владимиру Путину был задан вопрос о том, не стоит ли пересмотреть статью об оскорблении представителей власти.

Об этом президента спросил основатель сообщества "ВКонтакте" MDK Роберто Панчвидзе.

Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права злоупотреблять законом, чтобы ограничивать людей в возможности критики власти. Президент отметил, что закон направлен на защиту от оскорблений символов государства, народа, всех нас.

Блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков задал вопрос об ужесточении наказания за "фейк-ньюс".

Владимир Путин: "Проблема действительно существует и становится все более острой… Речь идет о целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Посмотрим на правоприменительную практику и решим достаточно этого или нужно что-то сделать дополнительно".

Блогер Амиран Сардаров спросил о законе по защите Рунета. Путин ответил, что закон направлен только на надежное функционирование российского интернета, никаких ограничений не планируется.