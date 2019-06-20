Каслинский район Челябинской области, сюжет о фельдшерско-акушерском пункте которого показали во время прямой линии с президентом, укомплектован медицинскими кадрами на 45%. Об этом заявил глава района Игорь Колышев.
Напомним, сотрудница пункта рассказала, что молодежь не хочет работать в селе из-за отсутствия благоустроенного жилья.
Чиновник в свою очередь выразил мнение "Интерфаксу", что главная проблема в том, что молодые люди хотят жить в больших городах. Там больше зарплаты, кроме того, можно получать дополнительный доход в частных учреждениях.
Проблему, по мнению главы района, могло бы решить распределение специалистов. Колышев отметил, что, возможно, прожив длительное время в селе, молодежь уже не захотела бы уезжать.
Он добавил, что в районе приезжающим специалистам выплачивают 100 тыс. рублей подъемных, предоставляют льготы на услуги ЖКХ и жилье соцнайма с возможностью выкупа.
Источник превью: Правда.ру
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