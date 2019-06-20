Путин: не хочу называть "бандой" людей, которые были у власти в 90-е, но Россия тогда едва не распалась

В ходе прямой линии, которая в эти минуты проходит в Гостином дворе в российской столице, Владимир Путин обратил внимание на вопросы, которые появляются на телеэкранах непосредственно во время программы.

Один из них прозвучал так: куда нас ведет "банда патриотов" из "Единой России"

Ответ Владимира Путина:

Правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в стране и работает над ее улучшением. Не хочу называть бандой людей, которые были у власти в 90-х годах, но тогда страна была поставлена на грань развала и утраты суверенитета.

Государство чуть не распалась из-за конфликта в Чечне, военная сфера была в ужасном состоянии, точно также, как и социальная. По его мнению, не все политики той эпохи приложили к этому руку, но многие. Сейчас положение выправляется.