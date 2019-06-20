25 человек сдали документы о выдвижении в кандидаты в губернаторы в избирком Санкт-Петербурга

25 человек сдали документы в избирком Санкт-Петербурга о выдвижении в кандидаты в губернаторы. Среди них 17 представляют различные партии, остальные — самовыдвиженцы.



Александр Беглов примет участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

В досрочных выборах губернатора в сентябре 2014-го намеревались участвовать 7 человек, допустили пятерых.

В этом году документы, в частности, подали Алексей Степанов от партии "Национальный курс", врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Борис Вишневский ("Яблоко"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Николай Заборовский (Партия прогресса).

Ранее стало известно, что выборы губернатора северной столицы обойдутся бюджету в 608 млн рублей. Непосредственно горизбиркому из них достанется 35 млн. Большая часть суммы пойдет на дополнительную оплату труда, оставшиеся деньги — на премии.

8 сентября впервые проголосовать за понравившегося кандидата можно будет не только на территории города. В Москве организуют 30 цифровых участков, где ждут и петербуржцев. Кроме того, голосование пройдет на 33 участках в садоводческих хозяйствах Ленобласти.

Источник превью: сайт "Единой России"

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