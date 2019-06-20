Участники митинга во Владивостоке требуют от органов госвласти защитить приморские города от угольной пыли

Сегодня во Владивостоке проходит митинг в защиту городов Приморья от угольной пыли при погрузке в портах.



Видео: в Находке выхаживают тюлененка в угольной пыли

Активисты требуют от органов госвласти запретить перевалку угля открытым способом на территории населенных пунктов. Среди требований также запрет строительства, уничтожающего "зеленые зоны".

Организаторы мероприятия заявили, что власти края изначально согласовали его проведение на центральной площади столицы региона, однако потом рекомендовали провести в другом месте. Несмотря на это, митингующие собрались там, где и намеревались.

В краевой администрации в свою очередь отметили, что заявку отклонили из-за фестиваля автомотоспорта, который проходит также на данной площади.

Отметим, два года назад в ходе прямой линии с Владимиром Путиным обсуждалась проблема загрязнения угольной пылью Находки.

Источник превью: Правда.ру

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