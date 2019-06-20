Депутат Госдумы Валерий Гартунг выразил уверенность в том, что россияне не знают о нацпроектах из-за низкого уровня их реализации.
Напомним, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только 44% жителей РФ что-то слышали о нацпроектах, 7% представляют себе более конкретно, что это такое.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил эти слова. По его данным, основанным на соцопросе, 4% россиян слышали о нацпроектах, хорошо о них знают и готовы узнавать больше лишь 2%.
Гартунг констатировал, что если нацпроекты будут реализовываться в полной мере, люди об этом узнают, т.к. почувствуют на своей собственной жизни. Он добавил, что население должно видеть, что нет очередей в больницах, улучшилось качество дорог, стала лучше экологическая ситуация.
Говоря о вовлечении граждан в реализацию нацпроектов, парламентарий заявил Regions.ru, что они невольно в них участвуют, так как платят налоги. Однако результатов люди не видят, и это вина государства, заключил он.
Источник превью: сайт Госдумы
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