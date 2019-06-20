В администрациях регионов назвали журналистам темы, которые, по предположению глав субъектов РФ, будут затронуты в ходе сегодняшней прямой линии с российским лидером.
Большинство губернаторов во время программы будут на своих рабочих местах. Некоторые из них, например глава Калининградской области Антон Алиханов, выйдут ради нее из отпуска, пишет ТАСС.
Подчиненным и заместителям губернаторов также рекомендовано отложить все поездки, чтобы в случае необходимости оперативно выполнить поручения Владимира Путина.
Опрошенные изданием представители региональных администраций считают, что обязательно будет подниматься тема экологии. Так, из Архангельской области ожидается вопрос про создание экотехнопарка "Шиес", против которого выступают местные жители. Также вопросы экологии волнуют жителей Кировской области, которые против появления в регионе предприятия по утилизации отходов.
По мнению руководителей регионов, будут также заданы вопросы о стоимости продуктов на Дальнем Востоке и транспортной доступности Крыма.
Власти Белгородской области ожидают вопросов о социальной сфере и уже начали трудоустраивать сотрудников Белгородского нефтеперерабатывающего завода, которые обратились к президенту из-за долгов по зарплате.
Напомним, прямая линия стартует в 12.00.
Источник превью: сайт Кремля
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