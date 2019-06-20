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Источник Правда.Ру

За пост главы Оренбуржья намерены бороться представители 8 партий

Политика » Выборы print

Представители 8 партий предоставили необходимые документы для участия в выборах главы Оренбургской области, выдвижение закончилось.


Денис Паслер стал врио губернатора Оренбургской области

Теперь кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр - заручиться поддержкой минимум 242 депутатов и не ранее чем через месяц принести в облизбирком документы для регистрации.

Комиссия пока никаких жалоб не зафиксировала. Ее члены по необходимости консультируют кандидатов.

Добавим, среди кандидатов на пост главы региона врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), Константин Горячев - представитель "Демократической партии России", Ринат Хамиев ("Яблоко"), финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия").

В конце марта текущего года президент РФ принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга, который занимал этот пост 9 лет. Врио был назначен Паслер.

Источник превью: Правда.ру

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Темы выборы губернаторы оренбургская область
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