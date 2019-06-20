Оппозиционеры пожаловались на фальшивых сборщиков подписей в Москве

Выдвинувшиеся в Мосгордуму оппозиционеры пожаловались, что от их имени подписи в городе собирают фальшивые сборщики. Об этом, в частности, заявили Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин и Кирилл Гончаров.



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Так, Яшин сообщил на своей странице в Facebook, что какая-то женщина с фальшивым подписным листом попросила его поставить подпись за него самого и заявила, что ей пообещали заплатить 250 рублей за каждую. Политик записал ее рассказ на видео и отвез в отдел полиции, где подал заявление, а у женщины взяли показания.

Один из сторонников Гудкова пожаловался на волонтера его штаба, у которого обнаружили фальшивые подписные листы, пишут "Ведомости". Другие сторонники политика рассказали, что к ним уже приходили сборщики от него, хотя направлены они туда не были. Гудков считает, что все это делается, чтобы усложнить сбор подписей.

Константин Янкаускас заявил, что в его округе орудуют 50 фальшивых сборщиков. На некоторых уже написаны заявления в полицию.

Добавим, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не верит в заявления оппозиционеров, никаких жалоб, по его словам, не было. Он не исключает, что политики все это придумывают, так как на самом деле у них просто плохо идет сбор подписей.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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