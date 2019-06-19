Государственная дума и Совет Федерации России сформировали делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы из семи сенаторов и одиннадцати депутатов.
Глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что российская делегация не принимала участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы последние четыре года. Косачев пояснил, что делегация от России подаст заявку на участие в ПАСЕ в случае принятия доклада бельгийского депутата Петры де Суттер, которая планирует заявить о неправомерных действия в отношении российской делегации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ПАСЕ теряет смысл существования без России.
Читайте также:
Россию могут вернуть в ПАСЕ на этой неделе
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".