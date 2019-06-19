Российская Федерация сформировала делегацию в ПАСЕ

Государственная дума и Совет Федерации России сформировали делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы из семи сенаторов и одиннадцати депутатов.



ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию...

Глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что российская делегация не принимала участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы последние четыре года. Косачев пояснил, что делегация от России подаст заявку на участие в ПАСЕ в случае принятия доклада бельгийского депутата Петры де Суттер, которая планирует заявить о неправомерных действия в отношении российской делегации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ПАСЕ теряет смысл существования без России.

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