Депутат от ЛДПР объяснил, почему Жириновский покинул заседание Госдумы

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов прокомментировал поведение лидера партии Владимира Жириновского, который сегодня демонстративно покинул зал заседаний.



Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы

По его словам, возмущение политика вызвал отказ принять законопроект об упрощенном порядке получения российского гражданства для русских. Без него РФ теряет людей, которые могли бы переселиться в нашу страну.

Власов добавил, что документ ждал рассмотрения очень давно - с 2016 года. Однако в итоге правительство дало на него отрицательный отзыв. Депутат предположил, что парламентское большинство ориентируется на кабмин, хотя актуальность проблемы всем понятна.

Член ЛДПР выразил предположение, что данный вопрос может быть поднят в четверг во время прямой линии с президентом. Он также не исключил, что аналогичный документ внесут кабмин или партия власти.

Источник превью: сайт ЛДПР

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