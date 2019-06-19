Госдума решила отменить пленарное заседание 20 июня в связи с прямой линией с Владимиром Путиным. Четверг будет считаться днем работы в комитетах, комиссиях и фракциях.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее говорил, что парламентариии попросили предоставить им возможность посмотреть эту программу.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил депутатам в своих кабинетах смотреть прямую линию стоя, чтобы придать мероприятию еще более торжественный характер. Он добавил, что всем парламентариям надо не выходить из кабинетов с полудня до окончания общения российского лидера с гражданами.
Напомним, на прямую линию поступило уже более миллиона вопросов, по некоторым обращениям начали работу власти регионов. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы.
Это 17-ая прямая линия Путина.
Источник превью: сайт Госдумы
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