Госдума отменила пленарное заседание из-за прямой линии с Путиным

Госдума решила отменить пленарное заседание 20 июня в связи с прямой линией с Владимиром Путиным. Четверг будет считаться днем работы в комитетах, комиссиях и фракциях.



«Прямая линия»: россияне предпочитают звонить с вопросами

Спикер ГД Вячеслав Володин ранее говорил, что парламентариии попросили предоставить им возможность посмотреть эту программу.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил депутатам в своих кабинетах смотреть прямую линию стоя, чтобы придать мероприятию еще более торжественный характер. Он добавил, что всем парламентариям надо не выходить из кабинетов с полудня до окончания общения российского лидера с гражданами.

Напомним, на прямую линию поступило уже более миллиона вопросов, по некоторым обращениям начали работу власти регионов. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы.

Это 17-ая прямая линия Путина.

Источник превью: сайт Госдумы

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