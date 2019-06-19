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Выборы в Мосгордуму: "огород" и "грабли" Сергея Митрохина

Политика » Выборы print

Человеку свойственно ошибаться, но когда он не делает из своих ошибок надлежащих выводов - говорят: «Наступил на те же грабли!» Образно говоря, если «огородом» Сергея Митрохина сейчас является 43-й округ Москвы, куда он баллотируется, то «граблями» следует считать главу его предвыборного штаба - муниципального депутата Александру Парушину. 

Его «огороды», начиная с провальных выборов в Госдуму 4-го созыва в 2003 году (далее: 2007, 2011 и 2016 годов), порой меняются (например, в 2013 году Митрохин снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Москвы, проиграл выборы в Мосгордуму в 2009, 2014 годах.), но «грабли» лежат все те же. 

Митрохинские неудачи можно объяснять по-разному, но от взгляда внимательных наблюдателей не смог укрыться факт неумения госпожи Парушиной искать и идти на компромиссы, считает Newsland. Даже с потенциальными союзниками. Когда сам Митрохин договорился с командой Дмитрия Гудкова отступиться от 43 избирательного округа, по слухам, за 15 млн. рублей, это ему удалось. Когда Митрохин готов был снять свою кандидатуру с выборов по 43-му округу в пользу Алексея Навального, Александра Парушина предложила команде Навального убрать Любовь Соболь из Хамовников.

Ситуацию обострили боты, запущенные по команде Парушиной на страницу Соболь в «Фейсбуке». Комментарии пестрели то вежливыми просьбами «не лезть в чужой монастырь» и «отказаться от выборов», то неприкрытыми угрозами. 

Тактика Парушиной в противостоянии с Соболь закончилась поражением, как и в многомесячной борьбе с другой женщиной - муниципальным депутатом из блока Гудкова Анной Лукьяновой.

В сентябре 2019 года Сергей Митрохин собирается стать депутатом Московской городской думы. Глава его избирательной кампании Александра Парушина никогда не работала на региональном уровне. По этой причине предвыборная программа Митрохина составлена ею без учета проблем и направления развития столицы в целом, а написана с точки зрения муниципального депутата Александры Парушиной. Так, в программе кандидата Сергея Митрохина прописаны вопросы установки шлагбаумов в отдельных дворах и ремонт ступенек подъездов. Бесспорно, очень важные для жителей конкретных дворов и домов, но решаемые на муниципальном уровне.

Вместо решения глобальных задач, таких как реконструкция вылетных магистралей, строительство транспортных развязок, решение градостроительных проблем столицы, команда Митрохина делает упор на решение отдельных проблем. Но и тут не все ладно!

На странице Митрохина в соцсетях, где перечислены стройка на Ефремова, проезд между домами по адресу Комсомольский, 46, к. 1-3, подвалы жилых домов на улицах Усачева и Доватора, сквер на 2-й Фрунзенской, общежитие на Большой Пироговской, прорехой зияют, входящие в 43-й избирательный округ Арбат и Пресня.  

«Сосредоточенность исключительно на решении проблем локальной застройки командой Митрохина может быть выбрана из-за возникших перед ними больших финансовых проблем, - сообщает Newsland.com. - После раскола партии «Яблокj», когда Митрохин был отправлен в отставку с поста главы московского отделения, Явлинский, по слухам, серьезно сократил финансирование его команды. Это не удивительно после обвинений в его адрес от Митрохина, который заявил о дискредитации идей партии ее руководством. После откупных Гудкову собственных средств на ведение избирательной кампании у команды Митрохина не осталось. Источником финансирования могут стать... застройщики».

Источник сообщает, что около 20 миллионов рублей были получены от застройщика двух 15-этажных башен в Олсуфьевском переулке (но 15 из них пришлось отдать Гудкову в знак перемирия), другую часть команда Митрохина хочет получить от застройщика комплекса на ул. Ефремова (по некоторым данным - 25 миллионов рублей). 

Для заключения сделки с застройщиком комплекса на Ефремова госпожа Парушина начала их шантажировать и с этой целью развязала кампанию в СМИ. Теперь у граждан складывается впечатление о Митрохине как о вымогателе средств у застройщиков, хотя нет доказательств его причастности к этому. 

 

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Темы выборы парушина митрохин явлинский партия яблоко
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