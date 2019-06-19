Проблемы, на которые жалуются Путину, начали решать до "прямой линии"

В этом году некоторые проблемы, с которыми граждане обращаются к Владимиру Путину, начинают решать еще до прямой линии президента. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Прямая линия»: названы самые популярные темы

Он назвал эту тенденцию позитивной и отметил, что местные власти приступают к работе, как только какой-нибудь телеканал показывает поступивший из их региона вопрос.

Ранее жители Асбеста прислали видеообращение с жалобой на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. После этого в горадминистрации заявили, что людей переселят до конца текущего года.

Прямая линия с Путиным начнется завтра в полдень. Российский лидер будет отвечать на вопросы из студии, находящейся в Гостином дворе. Их будут принимать вплоть до окончания передачи.

Источник превью: сайт Кремля

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