В этом году некоторые проблемы, с которыми граждане обращаются к Владимиру Путину, начинают решать еще до прямой линии президента. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он назвал эту тенденцию позитивной и отметил, что местные власти приступают к работе, как только какой-нибудь телеканал показывает поступивший из их региона вопрос.
Ранее жители Асбеста прислали видеообращение с жалобой на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. После этого в горадминистрации заявили, что людей переселят до конца текущего года.
Прямая линия с Путиным начнется завтра в полдень. Российский лидер будет отвечать на вопросы из студии, находящейся в Гостином дворе. Их будут принимать вплоть до окончания передачи.
Источник превью: сайт Кремля
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