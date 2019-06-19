Жена отставного полковника ГРУ Квачкова выдвинулась в Мосгордуму

Жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда намерена стать депутатом Мосгордумы. Она уже подала документы как самовыдвиженец по 42-му избирательному округу.



Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда

О желании выдвинуться в столичный парламент Квачкова заявила еще 5 июня в соцсети "ВКонтакте". Она сообщила, что ее доверенными лицами станут супруг и друзья, а деньги на избирательную кампанию будут собираться за счет добровольных пожертвований, так как других источников нет.

Добавим, в данном округе выдвинулись еще восемь человек - пять самовыдвиженцев и три кандидата от политических сил. Всего документы подали 220 желающих стать депутатами.

В 2005 году Квачков был арестован по обвинению в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он был оправдан, но через 8 лет осужден за подготовку вооруженного мятежа. В связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК РФ вышел на свободу зимой этого года.

Источник превью: Правда.ру

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