Жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда намерена стать депутатом Мосгордумы. Она уже подала документы как самовыдвиженец по 42-му избирательному округу.
О желании выдвинуться в столичный парламент Квачкова заявила еще 5 июня в соцсети "ВКонтакте". Она сообщила, что ее доверенными лицами станут супруг и друзья, а деньги на избирательную кампанию будут собираться за счет добровольных пожертвований, так как других источников нет.
Добавим, в данном округе выдвинулись еще восемь человек - пять самовыдвиженцев и три кандидата от политических сил. Всего документы подали 220 желающих стать депутатами.
В 2005 году Квачков был арестован по обвинению в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он был оправдан, но через 8 лет осужден за подготовку вооруженного мятежа. В связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК РФ вышел на свободу зимой этого года.
Источник превью: Правда.ру
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