Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами. Депутаты от ЛДПР предлагали упростить выдачу российского гражданства лицам, которые могут документально подтвердить русское родство.



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Иными словами, иностранному гражданину нужно доказать, что хотя бы один из его родителей был русским по национальности. Жириновского возмутило то, что закон находится на очереди рассмотрения еще с 2016 года.

"Я сохраню стенограмму этого заседания, чтобы вам потом было стыдно. Все цивилизованные государства дают гражданство своим соотечественникам. Причем делают это моментально, без каких-либо ограничений. Я покидают зал заседаний в знак протеста", - заявил с трибуны Владимир Жириновский.

Напомним, "Правда.Ру" неоднократно публиковала громкие заявления Владимира Жириновского. Например, Владимир Вольфович говорил, что если он станет президентом России, то Украина, Казахстан и Белоруссия перестанут существовать.

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