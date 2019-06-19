Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами. Депутаты от ЛДПР предлагали упростить выдачу российского гражданства лицам, которые могут документально подтвердить русское родство.
Иными словами, иностранному гражданину нужно доказать, что хотя бы один из его родителей был русским по национальности. Жириновского возмутило то, что закон находится на очереди рассмотрения еще с 2016 года.
"Я сохраню стенограмму этого заседания, чтобы вам потом было стыдно. Все цивилизованные государства дают гражданство своим соотечественникам. Причем делают это моментально, без каких-либо ограничений. Я покидают зал заседаний в знак протеста", - заявил с трибуны Владимир Жириновский.
Напомним, "Правда.Ру" неоднократно публиковала громкие заявления Владимира Жириновского. Например, Владимир Вольфович говорил, что если он станет президентом России, то Украина, Казахстан и Белоруссия перестанут существовать.
Читайте также:
Владимир Жириновский о сексуальных проблемах Кондолизы Райс
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".