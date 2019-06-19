Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня в Госдуме демонстративно покинул зал заседаний. Причина — намерение депутатов отклонить законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев, родители которых русские по национальности.



Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы

Политик заявил, что ему "не по пути" с людьми, которые отказывают миллионам наших граждан, проживающим за рубежом, в праве стать русскими. Он вышел из зала, добавив, что ему "противно" там находиться. После этого парламентарии проголосовали против документа.

ЛДПР предлагала освободить категорию людей, о которых шла речь выше, от требований о проживании в РФ в течение 5 лет, от подтверждения законного источника дохода и сдачи экзамена на знание русского языка.

На сайте партии приводятся слова ее лидера о том, что самая эффективная форма решения демографической проблемы — приглашать соотечественников из-за границы приезжать в Россию. Им нужно ускорить получение документов и предложить пособие при переезде, считает Жириновский.

Источник превью: сайт ЛДПР

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