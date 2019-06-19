Песков: на количество задаваемых президенту вопросов влияет даже жара

Интерес россиян к прямой линии с президентом, которая состоится завтра, огромен, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, такой формат общения с населением очень востребован и обязывает к большой работе.



«Прямая линия»: россияне предпочитают звонить с вопросами

Представитель Кремля добавил, что вопросов в этом году не меньше, чем обычно, каждый раз их число варьируется. Например, иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, бывает, что люди более активны ближе к выходу программы в эфир, иногда наоборот и т.д.

Среди факторов, влияющих на активность граждан, Песков назвал и погоду. По его словам, если на улице жара, люди меньше смотрят телевизор и реже сидят за компьютером.

Отметим, самое большое количество вопросов российскому лидеру поступило в 2015 году - 3,25 млн. В последние три года оно составляет около 2,5 - 2,8 млн. По данным на сегодняшний день, к прямой линии поступило более 1 млн обращений.

Источник превью: Facebook

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