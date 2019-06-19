Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил ряд вопросов к прямой линии с президентом, которая состоится завтра.
Первое, о чем политик желает спросить Владимира Путина, - когда Россия избавится от наследия коммунизма. Он хочет узнать, не пора ли перестать давать деньги странам, которые РФ считает дружественными, забирая их у русских людей.
Также депутат Госдумы намерен поинтересоваться, есть ли в планах мирно через референдумы вернуть всю территорию бывшего СССР.
Еще один вопрос касается приезжих, которые совершают преступления в нашей стране. Жириновский предлагает отменить 282-ю статью УК РФ и ужесточить контроль за преступлениями против русских.
Не обошел лидер ЛДПР и тему выборов. Он подчеркнул, что в сентябре губернаторами могут быть избраны кандидаты от разных партий, но такая ситуация каждый раз "воспринимается властью в штыки". Политик предлагает или вернуться к назначению глав регионов, или дать сигнал, чтобы представители других политических сил "не становились мишенью".
Источник превью: сайт ЛДПР
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