ЦИК создаст специальную группу для выявления и пресечения двойного голосования

ЦИК создаст специальную рабочую группу для выявления и пресечения случаев двойного голосования. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев.



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В состав группы войдут несколько членов ЦИК, работники ее аппарата, эксперты. Они, в частности, займутся исключением условий, которые позволяют осуществлять двойные голосования. Эта работа будет касаться не только цифровых избирательных участков.

Булаев также сообщил сегодня представителям СМИ, что в ЦИК пока не поступало жалоб и обращений на ход избирательной кампании по выборам в Мосгордуму.

Напомним, 8 сентября в 85 субъектах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в столицах трех регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по 4 одномандатным округам.

Источник превью: Правда.ру

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