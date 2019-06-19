Жириновский предложил всем депутатам смотреть прямую линию с президентом стоя

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил каждому депутату Госдумы в своем кабинете смотреть прямую линию с Владимиром Путиным стоя. Такую идею он объяснил желанием придать мероприятию торжественный характер.



Один звонок в секунду: колл-центры «Прямой линии с Путиным» принимают тысячи вопросов

По словам политика, такой просмотр будет гораздо более чувствительным. "Чтобы это не было так: да ладно, пойду чай попить", - сказал он. Жириновский добавил, что всем парламентариям надо не выходить из кабинета с полудня до окончания прямой линии.

Напомним, прямая линия с президентом состоится завтра. В этот день в работу ГД будут внесены изменения, так как фракции обратились к спикеру Вячеславу Володину с просьбой дать им возможность посмотреть программу. В итоге было решено, что 20 июня пройдет как день работы в комитетах.

По последним данным, на прямую линию поступило уже более 1 млн вопросов.

Источник превью: сайт ЛДПР

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