Пензенский губернатор Иван Белозерцев после ЧП в Чемодановке потребовал от депутатов Заксобрания активизировать работу с населением для решения проблем жителей. Он заявил, что обеспечение безопасности граждан - первостепенная задача органов власти.
Глава региона напомнил, что неделю назад в данном населенном пункте на бытовой почве произошел конфликт между местными жителями и цыганами. Он перерос в массовую драку, два человека были доставлены в больницу, где один из них скончался. В области создан штаб для урегулирования ситуации, возбуждены уголовные дела, задержаны 28 человек.
В настоящее время, отметил Белозерцев, ситуация нормализована, разработаны меры для недопущения подобного в будущем. Цыгане добровольно выехали из Чемодановки и Лопаток.
По словам чиновника, которые приводит сайт правительства региона, все виновные будут наказаны, обстоятельства конфликта выяснят следственные органы. Домыслы и слухи в данной ситуации губернатор назвал неуместными.
Источник превью: сайт правительства Пензенской области
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