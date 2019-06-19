Земельный участок у бывшего городского пляжа в Кизляре не был незаконно захвачен. В генпланах 1981 и 1994 годов указано, что он входит в границы данного города. Об этом заявила представитель мэрии Сельминаз Салихова.
Накануне спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил власти Кизляра в том, что они незаконно включили в свои территории земли Бороздинского участка Шелковского лесничества ЧР. По его словам, из-за захвата земель "Рослесинфорг" был вынужден обратиться в Генпрокуратуру, и, возможно, предстоит суд.
В Кизляре в ответ на это сказали, что на кадастровой карте произошло наложение участков категории "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда". В мэрии настроены на мирное урегулирование спора, поэтому сейчас уточняют границы земель лесного фонда.
Напомним, в начале текущего года Дагестан и Чечня создали спецкомиссию по определению границ между регионами. На днях стало известно, что их установление пока отложили на 2020-й.
Источник превью: Правда.ру
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