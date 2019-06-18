В Госдуме стартовала работа над внедрением биометрической регистрации всех депутатов. Они будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует личность.
Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего". В "Школе 21" Сбербанка, где он проходит, депутатам показали технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, с помощью которых можно распознавать лица.
Кроме того, им продемонстрировали технологии в области безопасности. В частности, они позволяют распознавать лица в местах массового пребывания людей.
Ранее Володин говорил, что формирование законодательства в сфере цифровой экономики начинается почти с нуля. Депутатам необходимо повышать свой уровень знаний в этой сфере и пытаться знакомиться с самыми передовыми достижениями, отмечал он.
Источник превью: сайт Госдумы
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