В Госдуме начата работа над введением биометрической регистрации депутатов

В Госдуме стартовала работа над внедрением биометрической регистрации всех депутатов. Они будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует личность.



Биометрическую регистрацию депутатов Госдумы введут до осени

Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего". В "Школе 21" Сбербанка, где он проходит, депутатам показали технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, с помощью которых можно распознавать лица.

Кроме того, им продемонстрировали технологии в области безопасности. В частности, они позволяют распознавать лица в местах массового пребывания людей.

Ранее Володин говорил, что формирование законодательства в сфере цифровой экономики начинается почти с нуля. Депутатам необходимо повышать свой уровень знаний в этой сфере и пытаться знакомиться с самыми передовыми достижениями, отмечал он.

Источник превью: сайт Госдумы

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