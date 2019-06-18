У каждого губернатора должен быть заместитель по нацвопросам - Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что представителям власти нашей страны необходимо вести постоянную работу с национальными диаспорами, чтобы предотвращать преступления, совершаемые гражданами других государств.



Жириновский прокатился по регионам на своем агитационном поезде

По его словам, нужно постоянно патрулировать улицы, где живут или работают трудовые мигранты, закрыть заведения, где проводят досуг приезжие с явными склонностями к криминалу. Там, где наблюдается межэтническая напряжённость, требуются профилактические беседы.

Кроме того, политик заявил, что у главы каждого региона должен быть зам по нацвопросам. Человек, отвечающий за межэтнические отношения, должен работать заместителем руководителя во всех органах власти, добавил он.

Депутат Госдумы считает, что нужно регулярно проводить обыски, всех мигрантов, у которых найдут оружие, надо выселять. Если приезжий кого-то убил в РФ, надо выселять всю его семью, заявил Жириновский.

Источник превью: сайт ЛДПР

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