Сотрудники МВД и Росгвардии Чечни, прибывшие на границу с Дагестаном после нашумевшего инцидента с указательным знаком, должны были обеспечивать правопорядок и предотвращать провокации, если они возникнут. Об этом заявил спикер парламента ЧР Магомед Даудов.
По его словам, разбирательство происходило на территории Шелковского района Чечни. Он добавил, что по всем недостаточно хорошо изученным участкам границы с населением была проведена разъяснительная работа, поэтому с чеченской стороны никогда не было инцидентов, связанных с данными вопросами. Даудов призвал власти Дагестана сделать то же самое в своем регионе.
Напомним, ночью 10 июня недалеко Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район", после проведения разбирательства его вернули на место. Власти Чечни и Дагестана считают произошедшее провокацией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией по установлению административной границы между двумя регионами, но вмешиваться пока не планируют.
Источник превью: сайт парламента Чечни
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