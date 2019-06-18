Власти Чечни объяснили присутствие силовиков после инцидента на границе с Дагестаном

Сотрудники МВД и Росгвардии Чечни, прибывшие на границу с Дагестаном после нашумевшего инцидента с указательным знаком, должны были обеспечивать правопорядок и предотвращать провокации, если они возникнут. Об этом заявил спикер парламента ЧР Магомед Даудов.



Жители Дагестана снесли указатель на границе с Чечней. Туда приехали силовики

По его словам, разбирательство происходило на территории Шелковского района Чечни. Он добавил, что по всем недостаточно хорошо изученным участкам границы с населением была проведена разъяснительная работа, поэтому с чеченской стороны никогда не было инцидентов, связанных с данными вопросами. Даудов призвал власти Дагестана сделать то же самое в своем регионе.

Напомним, ночью 10 июня недалеко Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район", после проведения разбирательства его вернули на место. Власти Чечни и Дагестана считают произошедшее провокацией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией по установлению административной границы между двумя регионами, но вмешиваться пока не планируют.

Источник превью: сайт парламента Чечни

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