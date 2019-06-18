Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил умение лидера КПРФ Геннадия Зюганова находить компромиссы. Об этом он заявил на открытии выставки к 75-летию политика.
По словам Володина, без Зюганова множество решений в верхней палате парламента не удавалось бы принимать на таком качественном уровне, как сейчас. Он добавил, что не каждый деятель этой сферы может, возглавляя оппозиционную партию, не доводить ситуацию до конфликта.
Председатель ГД назвал лидера коммунистов человеком с характером и своим мировоззрением. Зюганов прошел со своей страной весь путь изменений и вызовов, добавил он.
В заключение Володин сказал, что политик всегда остается лидером, несмотря на существующую конкуренцию.
Отметим, на выставке представлены фотографии из личного архива Зюганова, памятные вещи и награды, а также отражены основные этапы его карьеры.
Источник превью: сайт Госдумы
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.