Спикер Госдумы похвалил Зюганова за умение находить компромиссы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил умение лидера КПРФ Геннадия Зюганова находить компромиссы. Об этом он заявил на открытии выставки к 75-летию политика.



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По словам Володина, без Зюганова множество решений в верхней палате парламента не удавалось бы принимать на таком качественном уровне, как сейчас. Он добавил, что не каждый деятель этой сферы может, возглавляя оппозиционную партию, не доводить ситуацию до конфликта.

Председатель ГД назвал лидера коммунистов человеком с характером и своим мировоззрением. Зюганов прошел со своей страной весь путь изменений и вызовов, добавил он.

В заключение Володин сказал, что политик всегда остается лидером, несмотря на существующую конкуренцию.

Отметим, на выставке представлены фотографии из личного архива Зюганова, памятные вещи и награды, а также отражены основные этапы его карьеры.

Источник превью: сайт Госдумы

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