Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал снос указателя "Чеченская Республика - Шелковской район" на административной границе с Дагестаном провокацией, направленной на ухудшение отношений между двумя регионами.
По его словам, состоялась встреча с представителями РД, на которой обе стороны пришли к такому выводу. Они также согласились, что указатели установлены на территории Чеченской республики.
Даудов констатировал, что с начала года, когда стартовала работа по определению границ, никто из жителей Чечни не позволил себе какой-либо провокации.
Ранее спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов отметил, что работы по установлению административной границы перенесены на следующий год. За оставшееся время предстоит провести подготовку и внимательно изучить документы.
Ранее было обнародовано видео, на котором несколько молодых людей снимают знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный недалеко от дагестанского Кизляра. По их мнению, он был установлен на территории РД. Позже знак вернули на место.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в конфликт на границе Чечни и Дагестана
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.