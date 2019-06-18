В Чечне и Дагестане считают провокацией снос указателя на административной границе республик

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал снос указателя "Чеченская Республика - Шелковской район" на административной границе с Дагестаном провокацией, направленной на ухудшение отношений между двумя регионами.



Жители Дагестана снесли указатель на границе с Чечней. Туда приехали силовики

По его словам, состоялась встреча с представителями РД, на которой обе стороны пришли к такому выводу. Они также согласились, что указатели установлены на территории Чеченской республики.

Даудов констатировал, что с начала года, когда стартовала работа по определению границ, никто из жителей Чечни не позволил себе какой-либо провокации.

Ранее спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов отметил, что работы по установлению административной границы перенесены на следующий год. За оставшееся время предстоит провести подготовку и внимательно изучить документы.

Ранее было обнародовано видео, на котором несколько молодых людей снимают знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный недалеко от дагестанского Кизляра. По их мнению, он был установлен на территории РД. Позже знак вернули на место.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Песков: Кремль не намерен вмешиваться в конфликт на границе Чечни и Дагестана