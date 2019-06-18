В Госдуме заявили об отсутствии разногласий при голосовании по ДРСМД

В Госдуме не возникло никаких разногласий при голосовании за принятие законопроекта о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил депутат Дмитрий Новиков, все партии поддержали документ.



Путин объявил о выходе России из ДРСМД

Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о выходе нашей страны из договора. В интервью RT он назвал его важным звеном коллективной безопасности и отметил, что действия США не могли остаться без ответа.

Член Совфеда Константин Косачев в свою очередь заявил, что сомнений в том, что верхняя палата одобрит принятый ГД документ, нет. Он добавил, что ДРСМД больше не актуален, поскольку Штаты не соблюдают его условий.

Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД ранее во вторник. Согласно ему российский лидер получил право принимать решение о возобновлении действия Договора.

Источник превью: сайт Госдумы

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