В Госдуме не возникло никаких разногласий при голосовании за принятие законопроекта о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил депутат Дмитрий Новиков, все партии поддержали документ.
Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о выходе нашей страны из договора. В интервью RT он назвал его важным звеном коллективной безопасности и отметил, что действия США не могли остаться без ответа.
Член Совфеда Константин Косачев в свою очередь заявил, что сомнений в том, что верхняя палата одобрит принятый ГД документ, нет. Он добавил, что ДРСМД больше не актуален, поскольку Штаты не соблюдают его условий.
Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД ранее во вторник. Согласно ему российский лидер получил право принимать решение о возобновлении действия Договора.
Источник превью: сайт Госдумы
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