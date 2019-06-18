Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Верховный суд во вторник принял решение о ликвидации 7 партий. Причина - их неучастие в выборах в течение очень длительного времени.



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Иски в ВС были поданы Минюстом, который проверяет деятельность политических сил. Все исковые требования удовлетворены.

Ликвидированы партия "Города России", Партия пенсионеров России, Социал-демократическая партия России, Народная партия России, Альянс зелёных, Союз горожан и партия "За женщин России".

По закону партия подлежит ликвидации в том случае, если она не принимает участия ни в каких выборах 7 лет подряд.

Добавим, о том, что ликвидирована Партия пенсионеров России, стало известно еще несколько дней назад. Тогда ее лидер Николай Чеботарев сказал, что ничего об этом не знает, но обжаловать решение суда не намерен, так как у него и без того очень много дел.

Источник превью: сайт Верховного суда

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