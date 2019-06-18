Три партии выдвинули кандидатов на пост главы Республики Алтай

Документы, необходимые для выдвижения кандидатов на выборы главы Республики Алтай, предоставили пока выдвиженцы от "Единой России", КПРФ и ЛДПР.



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От партии власти на выборы пойдет Олег Хорохордин, от либерал-демократов - Дмитрий Софронов, от коммунистов - Виктор Ромашкин. Последний пакет документ принес сегодня.

Выдвижение кандидатов закончится 25 июня.

Напомним, в марте российский лидер подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай Александра Бердникова. Он возглавлял регион более 12 лет.

Врио губернатора в настоящее время является Хорохордин. Он будет выдвигаться от "ЕР", но намерен остаться беспартийным, чтобы, по его словам, суметь построить диалог с различными политическими силами.

Хорохордин до назначения Владимира Путина был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".

Источник превью: сайт "Единой России"

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