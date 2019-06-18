Депутат Госдумы о словах Кудрина про социальный взрыв: Самое простое - критиковать

Депутат Госдумы от партии власти Ирина Гусева отреагировала на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва из-за бедности в нашей стране.



Кудрин заявил о высоком уровне бедности в России

Она констатировала, что самое простое - это просто критиковать, а вот самое сложное - найти выход из сложившейся ситуации. По мнению парламентария, бюджет РФ в настоящее время настолько социально ориентирован и сбалансирован, что можно решить поставленную проблему по максимуму.

О возможности "социального взрыва" из-за стремительного падения уровня жизни Кудрин заявил в эфире программы "Познер". По его словам, около 12,5 млн человек в РФ уже находятся за чертой бедности. Глава СП добавил, что бедность стала позором, поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения не должно быть такого числа малоимущих.

Чтобы снизить уровень бедности на 30-40%, Кудрин предлагает выплатить пособия нуждающимся, в частности, пособия на первого ребенка всем бедным семьям. Для бюджета РФ эта сумма является вполне посильной, указал он.

Источник превью: сайт Счетной палаты

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