В "ЕР" изучают вопрос об упрощении процедуры отставки глав муниципалитетов

В "Единой России" изучают возможности упрощения процедуры досрочного прекращения полномочий глав муниципалитетов. Секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак отметил, что для этого необходимо поправлять законодательство.



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Об этом он заявил, комментируя возможность прямого отзыва полномочий главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который набросился с кулаками на журналиста. По словам сенатора, это касается не только конкретного чиновника, но и всей страны.

Турчак добавил, что хотя Зайцев и был исключен из "ЕР", законы, которые действуют в настоящее время, не дают возможности его прямого отзыва.

В качестве одного из вариантов секретарь генсовета назвал практику императивного мандата. Он который вводит условия, при нарушении которых полномочия главы района могут быть прекращены. Он констатировал, что этот вопрос пока нуждается в дополнительной тщательной проработке.

Источник превью: Правда.ру

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