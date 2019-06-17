Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.
По его словам, обстановка там спокойная, основные силы правоохранителей вернулись в пункт постоянной дислокации. В селе для обеспечения порядка работают 20 человек.
В настоящее время прокурор региона, глава СК и омбудсмен проводят личные приемы граждан. Продолжаются следственные действия по возбужденным уголовным делам.
Напомним, в Чемодановке на прошлой неделе произошел массовый конфликт, в котором пострадали 5 человек. Один из них умер в больнице, еще один был тяжелом состоянии, но сейчас, по словам губернатора, оно улучшилось, и пациент переведен в областную больницу.
Задержали 15 участников конфликта, двоих арестовали.
Информагентства пишут, что участниками потасовки были жители Чемодановки и проживающие там цыгане. Поводом якобы стало то, что один из цыган пытался изнасиловать местную девушку.
Владимир Путин знает об этом громком ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал, он лишь отметил, что во всем должны разобраться правоохранительные орган.
Источник превью: сайт правительства Пензенской области
Читайте также:
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.