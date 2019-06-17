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Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке

Политика » Власть print

 Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.


Глава автономии цыган назвала причину смертельной драки в Чемодановке

По его словам, обстановка там спокойная, основные силы  правоохранителей вернулись в пункт постоянной дислокации. В селе для обеспечения порядка работают 20 человек.

В настоящее время прокурор региона, глава СК и омбудсмен проводят личные приемы граждан. Продолжаются следственные действия по возбужденным уголовным делам.

Напомним,  в Чемодановке на прошлой неделе произошел массовый конфликт, в котором пострадали 5 человек. Один из них умер в больнице, еще один был тяжелом состоянии, но сейчас, по словам губернатора, оно улучшилось, и пациент переведен в областную больницу.

Задержали 15 участников конфликта, двоих арестовали.

Информагентства пишут, что участниками потасовки были жители Чемодановки и проживающие там цыгане. Поводом якобы стало то, что один из цыган пытался изнасиловать местную девушку.

Владимир Путин знает об этом громком ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал, он лишь отметил, что во всем должны разобраться правоохранительные орган.

Источник превью: сайт правительства Пензенской области

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