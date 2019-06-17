Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с юмором отреагировал на назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича своим замом. "Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал он в Instagram и опубликовал фото с новым коллегой.
Документ о новой должности Бабича премьер Дмитрий Медведев подписал ранее в понедельник.
Назначение уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии противоречия между заявлениями о хорошей работе Бабича на посту посла и его назначением на более низкую позицию. Он подчеркнул, что замглавы МЭР продолжит непосредственно заниматься очень важной интеграционной работой.
От должности посла Бабич, занимавший ее с лета 2018-го, был освобожден еще в конце апреля, его преемником стал экс-сенатор Дмитрий Мезенцев.
В министерстве, куда назначен Бабич, он, в частности, он будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии.
Источник превью: сайт Минэкономразвития
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