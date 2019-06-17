Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности

Предложение региональных властей изменить критерии определения бедности не сделает жизнь людей лучше. Об этом в интервью телеканалу "360" сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы России Светлана Бессараб.



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"Наш президент призывал бороться именно с бедностью, а не с бедными людьми. А если человека перестать называть бедным, от этого он не станет чувствовать себя лучше и жизнь его не улучшится", - сказал она.

Депутат добавила, что регионам следует заботиться об улучшении благосостояния граждан, а не забирать у них последнее.

Напомним, проект по борьбе с бедностью в рамках выполнения майского указа президента запустили в восьми регионах страны с 1 января. В июне чиновники отчитались о своей работе, они предложили изменить критерии для граждан, которые попадали бы под определение "малоимущие".

Чиновники из Ивановский области выделили группу "ленивых" бедных - тех, кто при наличии "дополнительного имущества", не умеют, не хотят или же не могут воспользоваться им для повышения собственного благосостояния. Речь идет об огородах, на которых граждане могут выращивать продукты питания.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане же власти уже внесли корректировки - теперь при назначении пособия на ребенка или оплаты проезда пенсионерам депутаты тщательно изучают имущество граждан.

По мнению парламентария, такие меры можно назвать только одним словом - "бред". "Большая квартира для человека могла достаться от его родственников, по наследству. Кроме того, что он бедный, давайте его сделаем еще и бездомным? Если у человека есть огород, то он должен выращивать капусту и не надеяться на помощь государства?", - поинтересовалась она.

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