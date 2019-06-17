Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой не раздувать конфликт после появления на въезде в город таблички "Город бесов".
По его словам, это шутка креативных горожан, которые отреагировали на реплики, прозвучавшие в эфире ряда радиостанций. Он призвал не обращать внимания на эти слова и не "раздувать тему".
"Город бесов" глава региона назвал неприятными словами и предложил повесить вместо это таблички другую - с надписью "Город храбрых".
Куйвашев в своем Instagram также констатировал, что конфликт вокруг строительства храма в сквере исчерпан, и отметил, что в связи с этим противостояние пора прекратить.
Табличку "Город бесов" с обочины дороги убрали.
Напомним, Екатеринбургская епархия ранее объявила, что отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы. Осенью местные власти планируют организовать всеобщий опрос, чтобы определить для него новое место.
Источник превью: Википедия
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