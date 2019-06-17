Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой не раздувать конфликт после появления на въезде в город таблички "Город бесов".



Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, какие варианты мест для храма включат в опрос

По его словам, это шутка креативных горожан, которые отреагировали на реплики, прозвучавшие в эфире ряда радиостанций. Он призвал не обращать внимания на эти слова и не "раздувать тему".

"Город бесов" глава региона назвал неприятными словами и предложил повесить вместо это таблички другую - с надписью "Город храбрых".

Куйвашев в своем Instagram также констатировал, что конфликт вокруг строительства храма в сквере исчерпан, и отметил, что в связи с этим противостояние пора прекратить.

Табличку "Город бесов" с обочины дороги убрали.

Напомним, Екатеринбургская епархия ранее объявила, что отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы. Осенью местные власти планируют организовать всеобщий опрос, чтобы определить для него новое место.

Источник превью: Википедия

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