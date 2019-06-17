Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Бабича замминистра экономического развития.
По его словам, противоречия между заявлениями Кремля о хорошей работе Бабича на посту посла РФ в Белоруссии и его назначением на более низкую позицию нет. Песков отметил, что он продолжит заниматься интеграционной работой, которая является чрезвычайно важной. Он добавил, что Бабич - эксперт высокого уровня в этой сфере.
Распоряжение о новом назначении Бабича глава кабмина Дмитрий Медведев подписал сегодня. От должности посла он был освобожден в конце апреля, этот пост занял Дмитрий Мезенцев.
Бабич был послом в Минске с лета 2018-го, до этого работал полпредом президента в ПФО.
В МЭР, в частности, он будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии.
Источник превью: Facebook
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