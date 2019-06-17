Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал острые для России в настоящее время "мусорные" проблемы отрицательными последствиями правления коммунистов.
Политик напомнил, что жители Архангельска намерены организовать референдум против размещения мусорного полигона. Изначально регпарламент его запретил, что суд отменил запрет думы.
Жириновский заявил, что ЛДПР полностью поддерживает отмену запрета. По его словам, необходимо слушать мнение людей по всем острым проблемным вопросам, а не запрещать референдумы, опросы и т.п.
"ЛДПР выступает против открытия новых свалок. У соотечественников должна быть возможность дышать не отравленным воздухом", - заявил депутат Госдумы.
Он добавил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что при советской власти богатства русского народа все время раздавали другим государствам. Жириновский подчеркнул, что благоустройством родной земли большевики не желали заниматься. Так, они не построили в своей стране ни одного предприятия по переработке мусора, заключил он.
Источник превью: Сайт ЛДПР
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