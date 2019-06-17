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Леонид Гозман назвал смешным выдвижение Соколова и Булыкина в Мосгордуму

Политика » Выборы print

Политик Леонид Гозман прокомментировал намерение известного актера Андрея Соколова и футболиста Дмитрия Булыкина стать депутатами Мосгордумы.


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По его утверждению, "у нашего начальства...нет людей". "С выдвижением по 43 округу и вовсе смешно", добавил политик. Он констатировал, что нет никого, кто "выглядел бы хоть более или менее прилично, чтобы выставить его на замену Нюте Федермессер".

Гозман также заявил в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", что за актера и футболиста люди могут отдать свои голоса только "в горном ауле, где никто выборов устраивать не будет".

Напомним, накануне Соколов заявил, что сегодня намерен подать необходимые документы на выдвижение кандидатом в депутаты МГД по 43-му округу российской столицы. О планах баллотироваться от этого округа рассказал и Дмитрий Булыкин.

Ранее глава Центра паллиативной медицины Анна (Нюта) Федермессер объявила о решении снять свою кандидатуру в данном округе.

Источник превью: Википедия

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Темы выборы депутаты мосгордума
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