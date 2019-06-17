О намерении побороться за пост губернатора Сахалина заявили еще два человека. Речь идет о депутате облдумы Светлане Ивановой, которая идет на выборы как самовыдвиженец, и о кандидате от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрии Кочергине.
Региональный избирком разрешил им открыть специальные счета кандидатов.
Ранее о желании участвовать в выборах заявили врио главы региона Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России"), депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) и депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР).
Выборы губернатора состоятся 8 сентября. Жители Южно-Сахалинска также изберут новый состав горсобрания.
Документы от кандидатов принимаются до 1 июля. Тем, кто выдвигается от партий, предстоит собрать не менее 30 подписей депутатов муниципальных собраний, самовыдвиженцам - около 2 тыс. подписей избирателей.
Источник превью: Правда.ру
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