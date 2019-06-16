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Источник Правда.Ру

Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского

Политика print

Анна (Нюта) Федермессер стала жертвой политического шантажа со стороны Любови Соболь и блогера Алексея Навального, в распоряжение которых попал компромат. По этой причине Нюта приняла решение закончить свою избирательную кампанию в Мосгордуму. Подробности сообщил источник, приближенный к ФБК.

Либералы съели Нюту

Директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер 15 июня шокировала московскую общественность своим заявлением о досрочном завершении избирательной кампании в Московскую городскую думу от 43-го округа. Свое обращение к избирателям и объяснение ситуации Нюта опубликовала в Facebook.

Политика оказалась слишком грязным делом. Постоянный поток негативных высказываний, необъективной критики и ложных обвинений в свой адрес эмоционально вымотал и привел к болезням. Дальше такое терпеть невозможно, написала Федермессер. По словам общественницы, освободившееся время она посвятит дальнейшему развитию паллиативной медицины.

Политическое сообщество остро отреагировало на отказ Нюты участвовать в выборах и обвинило блогера Навального, а также его протеже Любовь Соболь в травле Федермессер. По словам журналиста Антона Красовского, общественницу "хищной съели", оказав мощное психологическое давление. Леся Рябцева обвинила руководителя ФБК в сексизме и в том, что он специального использует Соболь для буллинга женщин-политиков. Даже главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поддержал мнение, что общественницу затравили.

По сведениям СМИ, Федермессер могла "сойти с дистанции" из-за угроз физической расправы со стороны ФБК. Ранее информационное агентство ФАН публиковало материал, в котором отмечало, что Навальный был готов задействовать созданный им "силовой аппарат из крепких парней бандитской наружности" для оказания физического воздействия на Нюту и ее семью.

Контакт Соболь с ЦРУ

На данный момент появились новые сведения, которые проливают свет на темную историю с внезапным отказом Нюты участвовать в выборной гонке. Согласно источнику, приближенному к ФБК, Навальный и Соболь сняли конкурента в 43-м округе демонстрацией готовности опубликовать имеющийся компромат на Федермессер.

"Любовь Соболь 12 июня находилась в Германии на церемонии вручения премии Бориса Немцова. На мероприятии она провела встречу с представителем олигарха Михаила Ходорковского, который тесно сотрудничает с ЦРУ. От него протеже Навального получила компромат на Федермессер - все личные переписки из всех возможных западных социальных сетей и мессенджеров, собранные Агентством национальной безопасности США (АНБ). После этого на Нюту было оказано давление", — рассказал источник в ФБК.

"Эхо Сноудена"

Сведения о том, что спецслужбы США ведут массовую слежку за гражданами и негражданами своей страны, собирают личные данные, прослушивают звонки и СМС-сообщения, имеют под собой серьезное основание. Об этом ранее говорил экс-аналитик АНБ Соединенных Штатов Эдвард Сноуден, который стал участником международного скандала в 2013 году. По его словам, секретные службы по всему свету собирают миллионы телефонных звонков, электронных писем, фотографий и видеороликов, получая их от Google, Facebook, Microsoft и других компаний.

Полученную информацию АНБ "сливает" в Пентагон, ЦРУ, ФБР и иным правительственным структурам. Все сведения американская власть использует в своих интересах. И не только для федеральных расследований, но и для оказания давления на политиков.

Напомним, после того как Анна Федермессер отказалась участвовать в избирательной гонке, в 43-м округе появился новый кандидат-самовыдвиженец — футболист Дмитрий Булыкин. Политик объявил своей главной целью развитие спортивного движения в Москве, в том числе детского и юношеского. Однако не успел кандидат подать документы, как ФБК взялся за травлю нового конкурента. Сторонники Навального распространяют сообщение в "Твиттере", согласно которому Булыкин якобы пропагандирует не здоровый образ жизни, а пьянство. 

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Темы выборы госдума кандидат анна федермессер
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