Роскомнадзор получил от "Коммунистов России" требование о блокировке сериала "Чернобыль". В ведомстве заявили, что рассмотрят его в установленном порядке и дадут ответ.
Накануне партия потребовала заблокировать доступ к фильму на всех ресурсах. По мнению ее представителей, картина "демонизирует образ советской власти и советских людей".
Кроме того, "Коммунисты России" заявили, что необходимо возбудить уголовные дела против создателей сериала и запретить им въезд в нашу страну.
В КПРФ к этим требованиям призвали серьезно не относиться и назвали их пиаром.
"Чернобыль" вышел в 2019 году. У него очень высокие рейтинги. Положительно о фильме ранее отозвался министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, сериал "сделан с большим уважением к простым людям".
Источник превью: Правда.ру
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