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Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"

Политика » Партии print

Роскомнадзор получил от "Коммунистов России" требование о блокировке сериала "Чернобыль". В ведомстве заявили, что рассмотрят его в установленном порядке и дадут ответ.


Сериал «Чернобыль» - фильм о спасении шкур, а не душ

Накануне партия потребовала заблокировать доступ к фильму на всех ресурсах. По мнению ее представителей, картина "демонизирует образ советской власти и советских людей".

Кроме того, "Коммунисты России" заявили, что необходимо возбудить уголовные дела против создателей сериала и запретить им въезд в нашу страну.

В КПРФ к этим требованиям призвали серьезно не относиться и назвали их пиаром.

"Чернобыль" вышел в 2019 году. У него очень высокие рейтинги. Положительно о фильме ранее отозвался министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, сериал "сделан с большим уважением к простым людям".

Источник превью: Правда.ру

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Темы роскомнадзор сериал чернобыль коммунисты россии
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