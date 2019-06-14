Липецкое отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру врио главы региона Игоря Артамонова на выборы губернатора.
Артамонов беспартийный, однако согласно областному закону кандидаты на пост главы региона могут быть выдвинуты только партиями. В прошлом месяце он подал заявление в президиум регионального политсовета партии власти.
Кроме Артамонова рассматривались кандидатуры депутатов облсовета Марины Донских и Александра Афанасьев, но они достаточного числа голосов набрать не смогли.
Артамонову же теперь предстоит подать документы в избирком для регистрации.
Напомним, прежний глава региона Олег Королев ушел в отставку досрочно в октябре 2018-го. На этом посту он проработал 10 лет.
Артамонов до назначения вице-президентом Сбербанка - президентом Среднерусского банка.
Источник превью: Правда.ру
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