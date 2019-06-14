"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы

Липецкое отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру врио главы региона Игоря Артамонова на выборы губернатора.



Путин назначил Игоря Артамонова и. о. губернатора Липецкой области

Артамонов беспартийный, однако согласно областному закону кандидаты на пост главы региона могут быть выдвинуты только партиями. В прошлом месяце он подал заявление в президиум регионального политсовета партии власти.

Кроме Артамонова рассматривались кандидатуры депутатов облсовета Марины Донских и Александра Афанасьев, но они достаточного числа голосов набрать не смогли.

Артамонову же теперь предстоит подать документы в избирком для регистрации.

Напомним, прежний глава региона Олег Королев ушел в отставку досрочно в октябре 2018-го. На этом посту он проработал 10 лет.

Артамонов до назначения вице-президентом Сбербанка - президентом Среднерусского банка.

Источник превью: Правда.ру

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