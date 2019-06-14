Глава Крыма гарантировал, что выборы в регионе будут честными

Глава Крыма Сергей Аксенов гарантировал, что выборы в регионе буду честными. По его словам, сомневаться в результатах никому не придется.



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Аксенов добавил, что если они будут вызывать сомнения, их обязательно пересчитают. "Не позволим сомневаться ни на одном участке", - заключил он.

Ранее в пятницу местное отделение "Единой России" утвердило список кандидатов в депутаты местного парламента. На первом месте Сергей Аксенов, на втором - председатель Госсовета Владимир Константинов.

Выборы в Госсовет Крыма состоятся в сентябре. Парламент, в свою очередь, изберет главу РК из трех кандидатур, которые внесет лидер страны Владимир Путин.

Госсовет состоит из 75 депутатов. В данный момент 70 мест в нем занимают представители "ЕР", 5 - ЛДПР.

Источник превью: Правда.ру

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